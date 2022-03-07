Office rent service

Задача состояла в том, чтобы создать сервис, который может бронировать офисные помещения в краткосрочную аренду (от 1 до 30 дней). Заказчик: Noto Estate — агентство недвижимости, владеющее офисными зданиями премиум-класса по всей Европе. Ранее заказчик сдавал офисные помещения крупным компаниям в долгосрочную аренду. Из-за COVID многим клиентам Noto Estate больше не нужны офисные помещения, и Noto думает о том, как изменить текущую бизнес-модель. Все офисные помещения безопасны, в отличном состоянии и имеют всю необходимую инфраструктуру (wi-fi, санузлы, мебель, проекторы, доски и т.д.). Noto может предоставить помещения любого размера, предназначенные для безопасной работы во время пандемии.