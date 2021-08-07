Оформление инстаграм

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Команда _visualprof_, занимается дизайном и оформлением профилей инстаграм, логотипов, рекламных постов и баннеров.
Мы гарантируем выполнение своей работы в сроки. Доступные цены. Индивидуальные дизайны. Делаем 5 работ на выбор.
Услуги:
Оформление визуала инстаграм 150₽(аватарка, шапка, актуальные)
Создание ленты из 9 постов в едином стиле (бесшовная или графичная) 200₽
Разработка индивидуального логотипа 100₽
Дизайн и заполнение меню 300₽
Рекламный баннер(фото) 150₽