Оформление инстаграм

Команда _visualprof_, занимается дизайном и оформлением профилей инстаграм, логотипов, рекламных постов и баннеров.

Мы гарантируем выполнение своей работы в сроки. Доступные цены. Индивидуальные дизайны. Делаем 5 работ на выбор.

Услуги:

Оформление визуала инстаграм 150₽(аватарка, шапка, актуальные)

Создание ленты из 9 постов в едином стиле (бесшовная или графичная) 200₽

Разработка индивидуального логотипа 100₽

Дизайн и заполнение меню 300₽

Рекламный баннер(фото) 150₽