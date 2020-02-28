Промо-сайт - Садовые инструменты

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Тематика: профессиональные садовые инструменты "Stanley"
Что разрабатываем: концепт промо-сайта, вышло 3 варианта
Задача: нарисовать один экран со всеми группами товаров, по возможности использовать фото в обстановке (не только на белом фоне), фото должны быть немного HDR/Grunge
Итог: нужно сделать "нестандартную и красивую картинку", используя фирменный стиль компании.