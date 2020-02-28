Промо-сайт - Садовые инструменты

Тематика: профессиональные садовые инструменты "Stanley"

Что разрабатываем: концепт промо-сайта, вышло 3 варианта

Задача: нарисовать один экран со всеми группами товаров, по возможности использовать фото в обстановке (не только на белом фоне), фото должны быть немного HDR/Grunge

Итог: нужно сделать "нестандартную и красивую картинку", используя фирменный стиль компании.