Ralph Lauren | Redesign

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Проект представляет собой редизайн сайта модного бренда Ralph Lauren, названного в честь известного дизайнера. На данный момент Ralph Lauren Corporation представляет собой огромную многомиллиардную компанию.

Polo Ralph Lauren выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию и предметы интерьера. Ralp Lauren знаменита своей многогранной историей и собственным видением стиля легендарного дизайнера Ральфа Лоурена, за это данная компания пользуется любовь и уважением клиентов по всему миру.