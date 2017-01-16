Раздел «Город» для сайта туристической компании

Добавлена
7 лет назад
127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создаём сервис «City Guide». 

Формат: Desktop/Landskape

Количество: 3 экрана (справочник, достопримечательности, события). 

Суть в следующем: Вы работаете с одним городом. То есть мы уже выбрали город куда хотим поехать (должен быть учтен переход назад, на главную страницу, где пользователь сможет выбрать город).