Раздел «Город» для сайта туристической компании

Создаём сервис «City Guide».

Формат: Desktop/Landskape

Количество: 3 экрана (справочник, достопримечательности, события).

Суть в следующем: Вы работаете с одним городом. То есть мы уже выбрали город куда хотим поехать (должен быть учтен переход назад, на главную страницу, где пользователь сможет выбрать город).