Разработка дизайна для Taplink

Taplink - сервис для создания мультиссылки.

Главные преимущества1 - Полный аналог сайту за 30-40 тыс руб, которые разрабатывают больше двух недель2 - Ваша личная карточка биографии в профиле, где вы хотите рассказать о себе больше важной информации, которая не помещается в био3- Полноценная посадочная страница, куда можно отправлять людей с рекламы.В чем проблема в 2022 году?Сервисом пользуются многие предприниматели, эксперты разных сфер и интернет-магазины которые находятся на старте.Из за того что многие предприниматели делают таплинк себе сами. 99% таплинков - шаблоны.Без дизайна, без продающей структуры, без офферов.Эти таплинки не передают никаких смыслов и уж тем более не продают. Зайдите на любой, там вы увидите просто ссылки или много не читаемого текста.Какое решение?Заказать разработку табличка у меня и получить продающий таплинк, отличающийся от других смыслами и стилистикой, который заметно оставит позади ваших конкурентов.