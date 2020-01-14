Разработка сайта для компании ENPOWER

Компания ENPOWER занимается проектированием, сервисом, продажей оборудования и строительством энергоцентров "под ключ".

Мной был произведен анализ рынка и конкурентов, разработана понятная и удобная структура сайта, логика, навигация и дизайн.

Дизайн сайта светлый, легкий и динамичный.

Акценты сделаны на продающих услугах и получении обратной связи от посетителей сайта.

На данный момент сайт находится в завершающей стадии по разработке дизайна.

Все страницы в полном разрешении можно посмотреть по ссылке:

https://www.behance.net/gallery/89305005/razrabotka-sajta-dlja-kompanii-ENPOWER