Разработка сайта для компании ENPOWER

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания ENPOWER занимается проектированием, сервисом, продажей оборудования и строительством энергоцентров "под ключ".
Мной был произведен анализ рынка и конкурентов, разработана понятная и удобная структура сайта, логика, навигация и дизайн.
Дизайн сайта светлый, легкий и динамичный.
Акценты сделаны на продающих услугах и получении обратной связи от посетителей сайта.
На данный момент сайт находится в завершающей стадии по разработке дизайна.
Все страницы в полном разрешении можно посмотреть по ссылке:
https://www.behance.net/gallery/89305005/razrabotka-sajta-dlja-kompanii-ENPOWER