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Редизайн сайта Acuvue.ru.
Добавила больше воздуха, ведь линзы под маркой Акувью всегда "дышат".
Добавила больше акцента на влаге - ведь линзы не вызывают сухость и раздражение глаз. Немного гор и беззаботности на лицах девушек на картинке - легкость и непринужденность ношения линз, никаких сковывающих движений! И конечно, главный экран - большой выбор товара, каждый надет что-то для себя