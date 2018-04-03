РЕдизайн сайта Acuvue

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Добавила больше воздуха, ведь линзы под маркой Акувью всегда "дышат".

Добавила больше акцента на влаге - ведь линзы не вызывают сухость и раздражение глаз. Немного гор и беззаботности на лицах девушек на картинке - легкость и непринужденность ношения линз, никаких сковывающих движений! И конечно, главный экран - большой выбор товара, каждый надет что-то для себя