Редизайн сайта Архангельского Собрания депутатов.

При редизайне информационного портала Архангельского областного Собрания депутатов было учтено огромное количество нюансов и мелочей. От юридической составляющей до разрешенного стека технологий которые должны использоваться. В итоге была проделана большая работа по определению ключевых целей и задач сайта, выявлению самых важных разделов, согласно анализу посещаемости. Старый сайт был полностью переработан и заново категоризирован. Получилось 34 макета страниц + 10 страниц стилевого руководства и описания функционала.