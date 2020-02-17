Редизайн сайта Belmonto

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Редизайн проекта Бельмонтас.
Бельмонтас - парк приключений, который находится в Вильюнсе.
Дизайн сделан nerokore (Никита Потерухин).
Если вы хотите свежий, минималистичный, современный дизайн, то вы можете со мной связаться через Личные сообщения или через Skype,Telegram.
Мои работы на behance: www.behance.net/nerokore
Сайт: www.nerokore.com
E-mail: [email protected]
Telegram: @nerokore
Skype: nerokore (указывайте что вы с фриланса)