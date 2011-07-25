Renter.com.ua — сердце украинской недвижимости
Дизайн сайтов
Добавлена234 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всеукраинский портал недвижимости.
Совмещает в себе каталог объявлений и компаний, представляющих рынок недвижимости.
Главная фишка сервиса — возможность создать собственный микросайт.
Все удобства и новшества можно оценить пройдя пятиминутную регистрацию: http://renter.com.ua/registration/