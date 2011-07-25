Renter.com.ua — сердце украинской недвижимости

http://renter.com.ua/

Всеукраинский портал недвижимости.

Совмещает в себе каталог объявлений и компаний, представляющих рынок недвижимости.

Главная фишка сервиса — возможность создать собственный микросайт.

Все удобства и новшества можно оценить пройдя пятиминутную регистрацию: http://renter.com.ua/registration/