Сайт архитектурного бюро "ВЫШЕ"

Мне, как веб дизайнеру мне выпала интересная задача – создать простой, но запоминающийся дизайн для архитектурного бюро. Сразу же поняла, что в этом проекте необходимо передать эстетику архитектуры, сочетая ее с современным визуальным стилем.



Сайт архитектурного бюро я решила сделать информативным и в то же время эстетически привлекательным. Однако, избегая чрезмерного использования текста, я сосредоточилась на большом количестве изображений. Используя высококачественные фотографии, я подобрала изображения, которые наиболее точно отображают работы архитектурного бюро и вдохновляют посетителей сайта.



Я постаралась создать такой дизайн, который бы запомнился посетителям и ассоциировался с архитектурным бюро. Простые линии в логотипе, изображения на сайте и удобная навигация – все это создает гармоничное визуальное впечатление о компании.