Сайт для Ингеоком

Работы: формирование прототипа, разработка структуры, дизайн сайта и контентные работы. Ингеоком — ведущая строительно-инвестиционная компания России. Один из значимых проектов компании — строительство центрального стадиона для Олимпийских игр 2014 в г. Сочи.