Сайт для Ингеоком
Дизайн сайтов
Добавлена293 просмотра
14 лет назад
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Работы: формирование прототипа, разработка структуры, дизайн сайта и контентные работы. Ингеоком — ведущая строительно-инвестиционная компания России. Один из значимых проектов компании — строительство центрального стадиона для Олимпийских игр 2014 в г. Сочи.