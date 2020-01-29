Сайт для маркетингового агенства Traffic Fromulas

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Ознакомление с продуктом происходит с помощью модальных окон, благодаря которым удается донести до клиента максимально полный обьем информации. В качестве основного вижуала используются нестандартное расположение обьектов и их формы с основной необходимой информацией.
Кейс на Behance: https://www.behance.net/gallery/88635693/Traffic-Formulas