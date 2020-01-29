Сайт для маркетингового агенства Traffic Fromulas

Ознакомление с продуктом происходит с помощью модальных окон, благодаря которым удается донести до клиента максимально полный обьем информации. В качестве основного вижуала используются нестандартное расположение обьектов и их формы с основной необходимой информацией.

Кейс на Behance: https://www.behance.net/gallery/88635693/Traffic-Formulas