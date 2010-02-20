Сайт МЕТРОФОРМАТ

Был разработан дизайн сайта для компании Метроформат,которая занимается размещением рекламы в метро на различных носителях. Утвержден. Затем случился переворот в компании, она была поделена на две части, и каждая из этих "частей" компании взяла себе по части из этого сайта, поэтому в итоговом варианте он выглядит не так. Но мне больше нравится этот, первоначальный вариант )))

P.S. Цвета исказились... и размазался при загрузке (