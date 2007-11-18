Сайт производственной корпорации ТехМет

http://www.techmet.com.ua/

Официальный сайт предприятия ТехМет.

Основная деятельность предприятия связана с разработкой и производством технологических смесей, применяемых в доменном и сталеплавильном производстве для утепления и обработки расплавов, а также противопригарных красок и покрытий для литейного производства.

Вместе с производственными подразделениями, предприятие имеет научно-техническое подразделение, занимающееся разработками новых технологий и продукции в области черной металлургии, а также химическую лабораторию, занимающуюся обеспечением разработки новых видов продукции и контролем качества выпускаемой продукции.