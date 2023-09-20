Сайт "С НУЛЯ"
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Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:
https://www.behance.net/gallery/161209237/sajt-s-nulja
О ПРОЕКТЕ:
Стартап “Всем по печеньке” только начали развиваться, и ребятам потребовался лэндинг, что естественно.
Идея: предложить различным компаниям и предпринимателям разместить на входе в офисы/фойе вместо «конфет в вазочке» - печенья с предсказаниями, для привлечения внимания, поднятия настроения и удержания клиентов.
ЗАДАЧИ:
Создать креативный, игривый, функциональный лэндинг для «оптовиков» «ИЗ НИЧЕГО». У ребят была потрясающая идея, куча креативных мыслей и концепт стартапа. Но не было понимания как должен выглядеть сайт, ни фото-контента, ни текста, ни структуры, ни стилевых, предпочтений, ни даже референсов. Изюминкой сайта должен был стать акцент: не навязывать себя и свою продукцию, но косвенными моментами заинтересовать будущих партнеров.
РЕШЕНИЕ:
Я решила создать контрастный и сочный сайт в популярном стиле минимализм.
Контрасты белых и черных переходов фона –поддерживают интерес на протяжении просмотра всего сайта.
Интересные и яркие рожицы печенек создают позитивное настроение, композиции их динамичны и в меру насыщены.
Типографика - семейство шрифтов Мontserrat. Это приятный, ненавязчивый, читабельный, шрифт - отлично вписался. Акценты на текстовом контенте (которого было не мало) было решено расставить с помощью непрозрачности и легких оттенков «вкусных» бежевых тонов. Фото контента не было совсем, именно поэтому на протяжении всего сайта все композиции завязываются на этих печеньках в разных их вариациях и положениях. Это придало данному сайту ярко выраженную стилистику и, я бы сказала, символизм.
РЕЗУЛЬТАТ:
Яркий лэндинг с динамичной композицией. Информация подана лаконично и интересно, держит внимание пользователя на протяжении всего просмотра.
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