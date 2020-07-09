Сервис автоматического постинга в соц сетях

Возможности сервиса:

Вы планируете любое количество публикаций на неограниченный период времени. После этого сервис SMMplanner публикует ваши посты в автоматическом режиме в назначенное время.

Отложенная публикация.

Создайте запись и сервис опубликует ее в назначенное вам время.Функция поможет найти самые лучшие посты по вашей тематике.

Понравившиеся посты можно скопировать в свою группу.

Каждый пост можно отредактировать и дополнить.

Используйте фильтр, чтобы найти посты с нужным вам содержимым. Объединяйте аккаунты соцстей в проекты и настраивайте все необходимые функции для оформления публикаций: геометки, хештеги, опросы, стикеры и многое другое (более 20 настроек)