Сервис автоматического постинга в соц сетях

Возможности сервиса:
Вы планируете любое количество публикаций на неограниченный период времени. После этого сервис SMMplanner публикует ваши посты в автоматическом режиме в назначенное время.
Отложенная публикация.
Создайте запись и сервис опубликует ее в назначенное вам время.Функция поможет найти самые лучшие посты по вашей тематике.
Понравившиеся посты можно скопировать в свою группу.
Каждый пост можно отредактировать и дополнить.
Используйте фильтр, чтобы найти посты с нужным вам содержимым. Объединяйте аккаунты соцстей в проекты и настраивайте все необходимые функции для оформления публикаций: геометки, хештеги, опросы, стикеры и многое другое (более 20 настроек)