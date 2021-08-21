Сервисный центр в Москве

Разработка корпоративного сайта, заточенного под SEO-продвижение. Так как услуги по ремонту бытовой техники в Москве - высокочастотная и дорогая тематика, клиент обратился с задачей разработать сайт для его дальнейшего SEO-продвижения и постепенного отказа или уменьшения бюджетов, закладываемых в рекламу (Яндекс.Директ и Google Ads).

Для этого была произведена работа по сбору и проработке наиболее полной семантики по следующим направлениям: разновидности бытовой техники, бренды, наиболее популярные услуги и виды поломок, неисправности и ошибки конкретных устройств, моделей и брендов и пр. Исходя из этого, была детально проработана по-блочная структура каждой посадочной страницы по каждом у пулу запросов,

в том числе - за счет анализа посадочных страниц конкурентов. Таким образом, структура сайта

должна была разрастись на тысячи страниц, заточенных под конкретные запросы

и полностью отвечающие им.