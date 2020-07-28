Создание лэндингов

Буду рада предложить Вам свои услуги по созданию дизайна для вашего сайта.

При работе строго следую ТЗ, при его отсутствии учитываю все пожелания клиента и его потребности. На выходе создам качественный, уникальный дизайн, который будет эффективно работать для вашего бизнеса.

Один кворк включает в себя:

- Создание одного блока Landing page

*Блок - это контентная часть сайта (шапка, раздел с кейсами товаров и т. д. )

При сотрудничестве со мной Вы получаете:

- Удобный дизайн, с интуитивно понятным интерфейсом.

- Работу до желаемого результата.

- Оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту.

- Соблюдение сроков и ответственный подход к работе.

По завершению моей работы, вы получите:

Архив с исходником для верстальщика в формате PSD и все сопутствующие материалы (шрифты, изображения, иконки в векторе).