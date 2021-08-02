Свадебный конструктор

В проекте участвовало несколько дизайнеров, каждому выделялся дизайн определенных разделов платформы согласно общей концепции сайта. Суть платформы заключается в том, что любой пользователь может организовать свадьбу самостоятельно, выбирая нужных подрядчиков, находя неоходимую информацию из полезных материалов сайта, вдохновляясь фото идеями, фиксируя в своем личном кабинете этапы подготовки к свадьбе. Подрядчики могут вносить информацию о себе, своих услугах и их стоимости.

Прикрепляю свои макеты разделов: фотоидеи, список подрядчиков, а также анкета-опросник, по результатам которой выдается релевантная информация согласно интересам невесты.