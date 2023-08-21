UX/UI Дизайн сайта для детской ИТ-школы
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель сайта: привлечение детской аудитории от 14 до 18 лет для получения возможности обучения ИТ-специальностям и покупке курса. Информационно доказать родителям этих детей, что ИТ- это будущее, и возможность для ребенка уже с подросткового возраста начать зарабатывать самостоятельно. Доказать, что покупка курса, это хорошая инвестиция в будущее ребенка.
На основе анкетирования и исследований:
Были разработаны портреты пользователей и пользовательский сценарий
Определены стейкхолдеры проекта
Проведен анализ конкурентов
Выстроены композиция цвета и типографика
Отрисованы прототипы страниц
Отрисованы и укомплектованы ui-kit проекта
Разработаны три версии: мобильная, ПК и планшетная.