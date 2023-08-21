UX/UI Дизайн сайта для детской ИТ-школы

Цель сайта: привлечение детской аудитории от 14 до 18 лет для получения возможности обучения ИТ-специальностям и покупке курса. Информационно доказать родителям этих детей, что ИТ- это будущее, и возможность для ребенка уже с подросткового возраста начать зарабатывать самостоятельно. Доказать, что покупка курса, это хорошая инвестиция в будущее ребенка.

На основе анкетирования и исследований: