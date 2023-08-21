UX/UI Дизайн сайта для детской ИТ-школы

Дизайн сайтов
Добавлена
4 месяца назад
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Цель сайта: привлечение детской аудитории от 14 до 18 лет для получения возможности обучения ИТ-специальностям и покупке курса. Информационно доказать родителям этих детей, что ИТ- это будущее, и возможность для ребенка уже с подросткового возраста начать зарабатывать самостоятельно. Доказать, что покупка курса, это хорошая инвестиция в будущее ребенка.

На основе анкетирования и исследований:

  1. Были разработаны портреты пользователей и пользовательский сценарий

  2. Определены стейкхолдеры проекта

  3. Проведен анализ конкурентов

  4. Выстроены композиция цвета и типографика

  5. Отрисованы прототипы страниц

  6. Отрисованы и укомплектованы ui-kit проекта

  7. Разработаны три версии: мобильная, ПК и планшетная.