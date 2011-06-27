Первый опыт нашей компании по созданию социальной сети. Проект имел узкую тематику: ночные клубы, афиша и представлял собой с одной стороны - инструмент информирования своих фанов о предстоящих событиях в заведении, с другой - возможность для конечных потребителей следить за событиями своего города, любимыми заведениями, делиться своим мнением. Ну и обычные атрибуты социальных сетей: общение, друзья, рекомендации.

На данный момент проект уже не доступен в сети.