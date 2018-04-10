VINILAM - это официальный представитель виниловых напольных покрытий в России и странах СНГ.

Данное напольное покрытие изготовлено из экологически чистых материалов с использованием современных технологий. Оно состоит из виниловой основы, на которую нанесена декор-фактурная пленка, и защитного слоя из полиуретана толщиной от 0,1 до 0,5 миллиметра, что дает 43 класс износостойкости, максимально возможный для напольных покрытий.

Это абсолютно влагостойкое и очень красивое покрытие, сочетающее в себе красоту паркета, практичность линолеума, модульность ламината и долговечность керамической плитки.