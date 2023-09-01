Website for video games
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Games Conquer- це веб сайт для відео ігр, який був розроблений з технологією програматик Seo. Весь процес дизайну був розроблений мною. Зараз сайт перебуває на тестуванні, після чого будуть зроблені правки.