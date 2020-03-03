Финансовая модель для инвестора

Добавлена
4 года назад
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Финансовая модель для инвестора с целью привлечения денежных средств, различные условия сотрудничества с инвестором и расчет доходности сторон при разных вариантах.

В данном случае выполнена только сама финансовая модель (инвестор уже был готов к сделке). 

Также создаю полноценные презентации для инвесторов (оформленные в стиле вашей компании), которые включают:

- анализ отрасли (тенденций и перспектив)

- анализом рынка по месторасположению

- сравнительный анализ конкурентов

- финансовая модель и показатели

- инвестиционное предложение

финмодель для инвестора.docx
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