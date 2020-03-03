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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Финансовая модель для инвестора с целью привлечения денежных средств, различные условия сотрудничества с инвестором и расчет доходности сторон при разных вариантах.
В данном случае выполнена только сама финансовая модель (инвестор уже был готов к сделке).
Также создаю полноценные презентации для инвесторов (оформленные в стиле вашей компании), которые включают:
- анализ отрасли (тенденций и перспектив)
- анализом рынка по месторасположению
- сравнительный анализ конкурентов
- финансовая модель и показатели
- инвестиционное предложение