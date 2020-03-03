Бизнес-план роботизированного молочного комплекса
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4 года назад
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Бизнес-план высокотехнологичного роботизированного молочного комплекса (на 2400 дойных коров со шлейфом молодняка).
С какой целью обратились:
Привлечь инвестиции для финансирования строительства молочного комплекса от государственного банка с учетом государственных субсидий и льгот
Что было сделано:
Описаны технологии производства и закупаемое оборудование
Проведен анализ отрасли и рынка сбыта
Сформирован производственный цикл
Рассчитана себестоимость
Разработана финансовая модель
Оформлен бизнес-план по стандартам банка
Чего добились:
Открыта кредитная линия на сумму более 1 млрд. рублей