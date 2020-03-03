Бизнес-план роботизированного молочного комплекса

Бизнес-план высокотехнологичного роботизированного молочного комплекса (на 2400 дойных коров со шлейфом молодняка).

С какой целью обратились:

Привлечь инвестиции для финансирования строительства молочного комплекса от государственного банка с учетом государственных субсидий и льгот

Что было сделано:

Описаны технологии производства и закупаемое оборудование

Проведен анализ отрасли и рынка сбыта

Сформирован производственный цикл

Рассчитана себестоимость

Разработана финансовая модель

Оформлен бизнес-план по стандартам банка

Чего добились:

Открыта кредитная линия на сумму более 1 млрд. рублей