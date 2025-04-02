Оператор торговых сигналов

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месяц назад
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Escorial – это современная трейдинговая компания, специализирующаяся на анализе финансовых рынков и управлении капиталом. Мы работаем с передовыми технологиями и предлагаем нашим партнёрам прозрачные и эффективные стратегии. В нашей команде – профессиональные трейдеры и аналитики, готовые делиться опытом и помогать новичкам развиваться в сфере трейдинга.

🔹 Обязанности:

  • Мониторинг и обработка торговых сигналов

  • Внесение данных в систему

  • Контроль точности выполнения операций

🔹 Требования:

  • Внимательность и ответственность

  • Базовые навыки работы с ПК

  • Готовность к обучению

🔹 Мы предлагаем:

✅ Удалённый формат работы, гибкий график
✅ Бесплатное обучение от компании
✅ Стабильные выплаты и карьерный рост

📩 Заинтересованы? Оставьте отклик, и мы свяжемся с вами!