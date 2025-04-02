Оператор торговых сигналов

Escorial – это современная трейдинговая компания, специализирующаяся на анализе финансовых рынков и управлении капиталом. Мы работаем с передовыми технологиями и предлагаем нашим партнёрам прозрачные и эффективные стратегии. В нашей команде – профессиональные трейдеры и аналитики, готовые делиться опытом и помогать новичкам развиваться в сфере трейдинга.
🔹 Обязанности:
Мониторинг и обработка торговых сигналов
Внесение данных в систему
Контроль точности выполнения операций
🔹 Требования:
Внимательность и ответственность
Базовые навыки работы с ПК
Готовность к обучению
🔹 Мы предлагаем:
✅ Удалённый формат работы, гибкий график
✅ Бесплатное обучение от компании
✅ Стабильные выплаты и карьерный рост
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