Оператор торговых сигналов

Escorial – это современная трейдинговая компания, специализирующаяся на анализе финансовых рынков и управлении капиталом. Мы работаем с передовыми технологиями и предлагаем нашим партнёрам прозрачные и эффективные стратегии. В нашей команде – профессиональные трейдеры и аналитики, готовые делиться опытом и помогать новичкам развиваться в сфере трейдинга.

🔹 Обязанности:

Мониторинг и обработка торговых сигналов

Внесение данных в систему

Контроль точности выполнения операций

🔹 Требования:

Внимательность и ответственность

Базовые навыки работы с ПК

Готовность к обучению

🔹 Мы предлагаем:

✅ Удалённый формат работы, гибкий график

✅ Бесплатное обучение от компании

✅ Стабильные выплаты и карьерный рост

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