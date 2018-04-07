Постановка управленческого учета с нуля (тендеры)

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6 лет назад
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Постановка управленческого учета с нуля в торговой компании (поставки электротехнической продукции оптом, тендеры) со сложной структурой центров доходности и затрат (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, управленческих баланс). Разбиение управленческой отчетности на юридические лица, направления деятельности, консолидация по проектам и др. в зависимости от управленческих целей. Планирование и прогнозирование тактических и стратегических финансовых целей компании. Совершенствование существующей системы финансового управления. Финансовое моделирование, налоговое прогнозирование.

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