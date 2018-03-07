Тендеры,снабжение

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт проведения полного цикла сделки ( поиск клиента, выявление потребности,поиск поставщика, выставление счета клиенту, консультирование или работа с возражениями, заключение договоров с клиентом и поставщиком, поиск транспорта, контроль отгрузки, завершение сделки), а так же опыт работы с государственными закупками по 44 ФЗПодготовка и оформление всех документов для участия в процедурах по 44-ФЗ, 223-ФЗ (Форма -1, Форма-2);
Подача запросов на разъяснение документации;
Контроль сроков подачи заявок;
Анализ тендерной документацией;
Прохождение Аккредитации на ЭТП;
Удаленное участие в электронных торгах;
Взаимодействие с Заказчиком по вопросам получения разъяснений технической части документации;
Подписание контрактов с Заказчиком;
Подготовка жалоб в ФАС;
Контроль зачисления и вывода денежных средств с электронных торговых площадок;
Взаимодействие с банками по вопросу получения банковских гарантий;
Подготовка технической части заявки на участие в электронных аукционах;
Проверка спецификаций подрядчиков на соответствие требованиям технического задания; работа с CR-m системой а так же частично 1С-8.