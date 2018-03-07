Тендеры,снабжение

Опыт проведения полного цикла сделки ( поиск клиента, выявление потребности,поиск поставщика, выставление счета клиенту, консультирование или работа с возражениями, заключение договоров с клиентом и поставщиком, поиск транспорта, контроль отгрузки, завершение сделки), а так же опыт работы с государственными закупками по 44 ФЗПодготовка и оформление всех документов для участия в процедурах по 44-ФЗ, 223-ФЗ (Форма -1, Форма-2);

Подача запросов на разъяснение документации;

Контроль сроков подачи заявок;

Анализ тендерной документацией;

Прохождение Аккредитации на ЭТП;

Удаленное участие в электронных торгах;

Взаимодействие с Заказчиком по вопросам получения разъяснений технической части документации;

Подписание контрактов с Заказчиком;

Подготовка жалоб в ФАС;

Контроль зачисления и вывода денежных средств с электронных торговых площадок;

Взаимодействие с банками по вопросу получения банковских гарантий;

Подготовка технической части заявки на участие в электронных аукционах;

Проверка спецификаций подрядчиков на соответствие требованиям технического задания; работа с CR-m системой а так же частично 1С-8.