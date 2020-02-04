Проект по разработке фирменного стиля кондитерской продукции «Сладкий зоопарк».

Персонажи для кондитерской продукции создавались на основе разных видов животных, с

применением к ним графической формы. Каждое животное олицетворяет тот или иной

вкус печенья или пончиков.

Документация и полиграфическая продукция создавалась на основе концепта проекта с

применением к ней персонажей и логотипа, а также иллюстрации в виде

конфетти-посыпки.

Упаковка представляет собой 6 упаковок пончиков, 6 упаковок печенья и по две большие

упаковки на каждый продукт.

Проект можно посмотреть по ссылке ниже

https://www.behance.net/gallery/83817911/rasshirenie-assortimenta-produkcii-sladkij-zoopark