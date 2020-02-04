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Проект по разработке фирменного стиля кондитерской продукции «Сладкий зоопарк».
Персонажи для кондитерской продукции создавались на основе разных видов животных, с
применением к ним графической формы. Каждое животное олицетворяет тот или иной
вкус печенья или пончиков.
Документация и полиграфическая продукция создавалась на основе концепта проекта с
применением к ней персонажей и логотипа, а также иллюстрации в виде
конфетти-посыпки.
Упаковка представляет собой 6 упаковок пончиков, 6 упаковок печенья и по две большие
упаковки на каждый продукт.
Проект можно посмотреть по ссылке ниже
https://www.behance.net/gallery/83817911/rasshirenie-assortimenta-produkcii-sladkij-zoopark