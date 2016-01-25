Айдентика Пивбара

Описание

Робин-Эль — это концепт айдентики для нового пивного бара, для спального района Питера. Концепция заведения это место для отдыха и приятного время провождения для мужщин, любящих хорошее крафтовое пиво и большой ассортимент. Место, где можно уедениться от суеты и звонков жены. Бар будет распологаться во дворе спального района города.

Айдентика

Фирменный стиль состоит из алфавита букв и знаков, удобство фирменного стиля в том что он очень гибкий и типографика отлично работает на различных коммуникациях, меню, реклама, вывеска, все имеет одинаково узнаваемый стиль и концепт и мало того может развиваться до бесконечности

Исследования

Основная часть работы заключалась в исследовании потенциальных посетителей заведения (его увлечения в еде, музыке, фильмы, как он проводит свое свободное время) чтобы максимально эффективно построить коммуникацию и построить правильный мессендж ему о новом заведении