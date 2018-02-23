Фирменный стиль агенства недвижимости

Основным видом деятельности компании «Терра» является предоставление сдачи и покупки жилья. Основываясь на анализе в сфере

недвижимости, был разработан логотип, который из названия напоминал план

помещения. Основой цвета для логотипа послужил камень малахит, который обладает

привлекательностью, прочностью, оригинальностью. Что несомненно, позволяет

расширить спектр его цвета применения в жизни современного человека.

Дополнительный цвет подобран в гармонии с основным цветом. Разработаны визитки,

бейджик, конверт, папка для документов, документация, блокнот, сертификат, пакет.