Задача: создать современный, лаконичный и строгий логотип и фирменный стиль для Союза Художников России.

Логотип представляет собой стилизованную аббревиатуру СХР, где 5 квадратов буквы Х символизируют 5 подразделений организации: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусствоведение. Так же для каждого подразделения предусмотрен свой цвет.

Стиль получился достаточно гибким, есть плоские и объёмный варианты изображения декоративных элементов.