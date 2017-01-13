Фирменный стиль " GAM"

Данный стиль был разработан для дизайнера одежды, клиент нарисовал логотип на листочке. После логотип был векторизован, и залит нейтральными цветами, на третьем этапе мы добавили текстуру и немного изменили цветаую гамму. По желанию клиента были дорисованы брызги красок. В итоге логотип обрел конечный результат.

Логотип стал основным элементом для создания фирменного стиля, а так же использовался пояснительный логотип в стиле гранж.