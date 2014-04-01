Фирменный стиль кафе в японском стиле

Добавлена
10 лет назад
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За время разработки фирменного стиля было созданонесколько вариантов фирменного стиля в целом и его отдельных составляющих в

частности. Витоге получился нежный вариант фирменного стиля, в полной мере соответствующий

названию кафе. При этом некоторые его детали можно изменять в зависимости от

времени года или проведения какой-либо акции.