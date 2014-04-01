Фирменный стиль кафе в японском стиле

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
За время разработки фирменного стиля было созданонесколько вариантов фирменного стиля в целом и его отдельных составляющих в
частности. Витоге получился нежный вариант фирменного стиля, в полной мере соответствующий
названию кафе. При этом некоторые его детали можно изменять в зависимости от
времени года или проведения какой-либо акции.