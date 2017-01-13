Фирменный стиль " Retro"

Добавлена
7 лет назад
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Фирменный стиль – это лицо любой компании или организации. Он призван не только выделить ее из множество других, но и сделать узнаваемой с первого взгляда.Основу стиля составляют геометрические иллюстрации. Оригинальность композиции подчеркивают холодные тона.  В создании логотипа используются геометрические фигуры которые дополняет шрифт в стиле ретро.