Форматбук "COMFY"

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Создание сборника документов, описывающих и регламентирующих методологию проектирования и оформления магазинов, управления форматом. "Управление Форматом Магазинов СOMFY" (Формат Бук).
Разработка новых визуальных элементов магазинов (Рекламно-информационные материалы, POSM, элементы оформления торгового зала, фасадов, входной группы, торговое оборудование).
Создание базовых шаблонов документов для использования при дальнейших проектировочных работах (Рекламно-информационных материалов, каталог выкладки товарных категорий, макеты ценников).
Создание тех.задания рекламно-информационной системы для текущих открытий / реформатирования магазинов.
Подготовка технического задания на производство и закупку утвержденных решений.
Создание пояснительной документации, презентаций по внедрению, использованию новых элементов формата, руководство по мерчандайзингу.