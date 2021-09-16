Likvidatsiya

Арт-пространство и бар с авторским меню на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге.

Мы специализируемся на выставлении современного абстрактного искусства, в частности флюид-арта. Днём пространство работает как галерея, у нас есть небольшая постоянная экспозиция с собранием работ художников 21 века. Постоянно проводятся временные выставки и тематические мероприятия (лекции об искусстве, встречи с художниками и подобное). Мы считаем, что абстрактное искусство — это не просто интерьерное украшение и бессмысленная мазня, а полноправный игрок арт-мира.

Вечером пространство превращается в бар, с лаунж-музыкой и самыми необычными коктейлями в СПБ.