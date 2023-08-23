Muskus Studio

Фирменный стиль
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка фирменного стиля для магазина сухоцветов и стабилизированных цветов.

По брифу заказчику было необходимо разработать логотип с инициалами названия.

Весь фирменный стиль должен был максимально отразить легкость и натуральность, присущие стабилизированным растениям.

Цель: Поднять продажи, привлечь Целевую Аудиторию в виде фотографов и организаторов мероприятий.