Muskus Studio

Разработка фирменного стиля для магазина сухоцветов и стабилизированных цветов.

По брифу заказчику было необходимо разработать логотип с инициалами названия.

Весь фирменный стиль должен был максимально отразить легкость и натуральность, присущие стабилизированным растениям.

Цель: Поднять продажи, привлечь Целевую Аудиторию в виде фотографов и организаторов мероприятий.