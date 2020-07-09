Оформление форума «Традициям защитников Отечества»

Разработал макеты для форума «Традициям защитников Отечества верны! Патриотическое воспитание юных поколений – путь к успешному развитию России!», посвященного дню Защитника Отечества и 30-летию окончания вывода войск из Афганистана. В дизайне использовал три основных цвета - бордовый, бежевый и цвет хаки. В элемента праздничной символики добавили красную звезду. Макет выполнен в минималистичном стиле и не перегружен элементами. Сделано это для того, чтобы глубоко отразить дух патриотизма и память о героях войны.