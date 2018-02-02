Pavlovskoy Design Studio | Графический дизайн

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Давайте познакомимся. Меня зовут Анна Павловская и я основатель дизайн-студии Pavlovskoy. Более трех лет я работала в известном федеральном коммуникационном агентстве как дизайнер и специалист по PR. За плечами большой опыт работы с крупными компаниями и множество успешных кейсов.
За время работы руководителем проектов, я поняла, что хочу помогать компаниям реализовывать свой потенциал. В 2017 году я основала собственную дизайн-студию, главной задачей которой является обеспечение компаний качественный продающим дизайном.
Дизайн должен продавать. Именно поэтому работая над проектами мы придерживаемся основ психологии продаж. В студии Pavlovskoy трудятся более 10 специалистов в области графического дизайна, маркетинга и рекламы.
Мы требовательны к работе и дорожим своей репутацией.
Подробнее о нашей студии дизайна: www.pavlovskoy.com
Видеопортфолио: www.vimeo.com/248831747
Группа Вконтакте: www.vk.com/pavlovskoystudio
Группа Facebook: www.facebook.com/pavlovskoy
Маркетинг-кит: www.yadi.sk/d/klskeTQv3RjroV