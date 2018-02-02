Pavlovskoy Design Studio | Графический дизайн

Давайте познакомимся. Меня зовут Анна Павловская и я основатель дизайн-студии Pavlovskoy. Более трех лет я работала в известном федеральном коммуникационном агентстве как дизайнер и специалист по PR. За плечами большой опыт работы с крупными компаниями и множество успешных кейсов.

За время работы руководителем проектов, я поняла, что хочу помогать компаниям реализовывать свой потенциал. В 2017 году я основала собственную дизайн-студию, главной задачей которой является обеспечение компаний качественный продающим дизайном.

Дизайн должен продавать. Именно поэтому работая над проектами мы придерживаемся основ психологии продаж. В студии Pavlovskoy трудятся более 10 специалистов в области графического дизайна, маркетинга и рекламы.

Мы требовательны к работе и дорожим своей репутацией.

Подробнее о нашей студии дизайна: www.pavlovskoy.com

Видеопортфолио: www.vimeo.com/248831747

Группа Вконтакте: www.vk.com/pavlovskoystudio

Группа Facebook: www.facebook.com/pavlovskoy

Маркетинг-кит: www.yadi.sk/d/klskeTQv3RjroV