Принт для сувениров и одежды.

Разработка принта для сувениров и одежды, где главная тема – это любой город России, в моем случае Москва. Искусство фотографии появилось раньше, поэтому для изображения главных достопримечательностей я выбрала их фото, совместив одни из моих самых любимых мест вместе. А диджитал-арт, соответственно, увидел свет уже намного позже, так же, как и знаменитая Москва-Сити, которая олицетворяет все новое и современное, что порой нельзя увидеть в провинциях. Даже в обрамляющих изображения треугольниках заключена моя личная философия. Тот, который относится к классической Москве – идеально симметричный, ровный. Он такой же, как старая Матушка-Россия – консервативный и строгий. А вот второй, наоборот, кривоватый, ассиметричный, я тем самым изображаю наш современный мир, в котором все необычное и странноватое почитается и приветствуется.