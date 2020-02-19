Визитка и презентация для Дом у Каретного

Визитка, биллборд, оформление группы и презентация для Дом у Каретного

Визитка

Стоимость: 20 у.е.

Сроки: 1 день

Буклет

Стоимость: 10 у.е. (за уникальную базовую страницу), 2 у.е. (страница на основе базовой)

Сроки: 8-10 стр./сутки

Оформление группы в соцсетях

Стоимость: 20 у.е.

Сроки: 1-2 дня

Биллборд

Стоимость: 30 у.е.

Сроки: 1-2 дня