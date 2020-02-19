Визитка и презентация для Дом у Каретного

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Визитка, биллборд, оформление группы и презентация для Дом у Каретного
Визитка
Стоимость: 20 у.е.
Сроки: 1 день
Буклет
Стоимость: 10 у.е. (за уникальную базовую страницу), 2 у.е. (страница на основе базовой)
Сроки: 8-10 стр./сутки
Оформление группы в соцсетях
Стоимость: 20 у.е.
Сроки: 1-2 дня
Биллборд
Стоимость: 30 у.е.
Сроки: 1-2 дня