Визитка + Punch-карта сontras_

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Punch-карта
Накопительная клиентская карта contras_ в фирменном пиксельном стиле.
Дополнительно был создан специальный дизайн печати, для отметок на карте.
Визитка.
При создании визитки я решил использовать старую игровую шутку времен 8-битных приставок "Опасно идти одному"
в контексте пейнтбольной тематики. Общий минималистический дизайн создавался с учетом логотипа компании.