Визитка + Punch-карта сontras_

Добавлена
6 лет назад
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Punch-карта

Накопительная клиентская карта contras_ в фирменном пиксельном стиле.

Дополнительно был создан специальный дизайн печати, для отметок на карте.

Визитка.

При создании визитки я решил использовать старую игровую шутку времен 8-битных приставок "Опасно идти одному" 

в контексте пейнтбольной тематики. Общий минималистический  дизайн создавался с учетом логотипа компании.