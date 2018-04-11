Визитка + Punch-карта сontras_

Punch-карта

Накопительная клиентская карта contras_ в фирменном пиксельном стиле.

Дополнительно был создан специальный дизайн печати, для отметок на карте.

Визитка.

При создании визитки я решил использовать старую игровую шутку времен 8-битных приставок "Опасно идти одному"

в контексте пейнтбольной тематики. Общий минималистический дизайн создавался с учетом логотипа компании.