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Логотип - Вкорзину ТВ
На одной волне с миром! Обзор новинок рынка США, Европы и Китая
Оформление для группы Вконтакте
Оформление для твиттер и фейсбук
Брендирование канала Youtube
Адаптацивная шапка канала для телевизора, планшета, телефона.
На одной волне с миром! Обзор новинок рынка США, Европы и Китая
Интро для канала - https://vk.com/video323609601_456239020
Outro для канала - https://vk.com/video323609601_456239021