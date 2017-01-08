Вкорзину ТВ

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На одной волне с миром! Обзор новинок рынка США, Европы и Китая

Оформление для группы Вконтакте

Оформление для твиттер и фейсбук

Брендирование канала Youtube

Адаптацивная шапка канала для телевизора, планшета, телефона.

На одной волне с миром! Обзор новинок рынка США, Европы и Китая

Интро для канала - https://vk.com/video323609601_456239020

Outro для канала - https://vk.com/video323609601_456239021