3d туры, статьи, отзывы, кейсы

http://bazaselena.ru - простой сайт на основе виртуального тура загородной базы отдыха, реализован в 2 сезона, присутствует съемка с воздуха и наземные панорамы.

http://mozgovo.com/tour/scientific-line.html - виртуальная экскурсия по Пермскому Гос Университету, каждый заведующий кафедры, рассказывает про будущую профессию студентов выбравших конкретный факультет, представлены лаборатории и работа сложного научного оборудования, ботанический сад представлен в 4ре сезона. Экскурсия активно применяется и физически засчет qr меток для навигации по студенческому городку для абитуриентов и гостей института.

http://invest59.ru/3d-tur-po-chelyuskintsev-2b/ - сайт застройщика с применением моих виртуальных туров, уникален тем, что на существующий черновой ремонт одним кликом, накладывается графика - "как будет выглядеть ваша квартира, если подключить услуги дизайнера", таким образом реализовано большинство квартир дороже и с качественной отделкой.

https://tenzori.com/tour/40814/tour.html - фотореалистичная квест-игра, где вы в роли мужа или жены в крестьянской избе 18 века должны приготовить ужин, используя подручные средства и подсказки окружающих. Игра была реализована осенью 2017 г. на федеральный грант и представлена на сайтах нескольких музеев посвященных истории Пермского края.

http://www.medgut.ru/3d-tur/ - клиника немецкой стоматологии с анимированными сотрудниками.

Полный список работ по виртуальным турам можно увидеть на сайте: https://tenzori.com/

Статьи:

http://perm.rbcplus.ru/partners/59db65bd7a8aa962b6138b83 - статья об интерактивной обучающей системе на основе виртуального тура и VR тренажера.

https://www.chitaitext.ru/novosti/v-internete-poyavilis-3d-ekskursii-po-desyatkam-permskikh-muzeev/ - статья о экспедиции состоявшейся в марте 2017 года по 14 городам и 32 музеям пермского края.