Игровые Карты (Amazon)

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ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОСЪЕМКА ДЛЯ AMAZON ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО
Потрясающие предметные фото для Shopify, Amazon и eBay от AMZPRO Studio!
Мы предоставляем отличные изображения товаров, которые привлекают покупателей. Как компания, ориентированная на маркетинговые фотографии, мы подбираем только оптимальные методы продвижения и роста продаж.
Файлы, которые отвечают спецификациям
- Все изображения соответствуют стандартам Amazon, eBay, Etsy и Shopify;
Доставка по почте, в студию или съемка на месте
- Отправьте товары нам и оставьте в студии, перешлите по почте;
Забираем и привозим товары обратно бесплатно
- Для проектов с бюджетом более 25000 грн. в пределах Украины;
Правильные наименования для файлов
- Мы переименуем изображения так, чтобы их легко было идентифицировать и каталогизировать;
Услуги графического дизайна
Пусть ваша продукция отличается от остальных. Наши фотографии и графический дизайн добавят ценности вашим товарам. AMZPRO Studio предоставляет качественные услуги по созданию веб-графики, материалов для выставок, видео, дизайна упаковок и многое другое. Спросите нас, мы расскажем больше!
Какие задачи мы решаем:
> Перевод текста и подготовка листингов Amazon
Что мы не делаем:
# Не занимаюсь волонтерством и работой за отзыв;
# Не выполняю бесплатные тестовые задания;
Наши контакты для связи.
Skype: gworld.pasha
URL: https://amzpro.net/
При необходимости можно получить дополнительные контактные данные для связи.