Ортопедическая Подушка (Amazon)

ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОСЪЕМКА ДЛЯ AMAZON ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

Потрясающие предметные фото для Shopify, Amazon и eBay от AMZPRO Studio!

Мы предоставляем отличные изображения товаров, которые привлекают покупателей. Как компания, ориентированная на маркетинговые фотографии, мы подбираем только оптимальные методы продвижения и роста продаж.

Файлы, которые отвечают спецификациям

- Все изображения соответствуют стандартам Amazon, eBay, Etsy и Shopify;

Доставка по почте, в студию или съемка на месте

- Отправьте товары нам и оставьте в студии, перешлите по почте;

Забираем и привозим товары обратно бесплатно

- Для проектов с бюджетом более 25000 грн. в пределах Украины;

Правильные наименования для файлов

- Мы переименуем изображения так, чтобы их легко было идентифицировать и каталогизировать;

Услуги графического дизайна

Пусть ваша продукция отличается от остальных. Наши фотографии и графический дизайн добавят ценности вашим товарам. AMZPRO Studio предоставляет качественные услуги по созданию веб-графики, материалов для выставок, видео, дизайна упаковок и многое другое. Спросите нас, мы расскажем больше!

Какие задачи мы решаем:

> Предметная фотография

> Отзывы на Amazon

> Разработка логотипов

> Социальное продвижение

> Дизайн футболок

> Дизайн этикеток

> Перевод текста и подготовка листингов Amazon

Что мы не делаем:

# Не занимаюсь волонтерством и работой за отзыв;

# Не выполняю бесплатные тестовые задания;

Наши контакты для связи.

Skype: gworld.pasha

URL: https://amzpro.net/

При необходимости можно получить дополнительные контактные данные для связи.