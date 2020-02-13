Адаптивная верстка

Добавлена
4 года назад
302 просмотра
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Адаптивная верстка 8 страниц, использование табов, svg-анимация, выпадающие окна, закрепленный хеадер, слайдер, уникальный мобильный дизайн меню, стилизация input'ов

Просмотреть - https://fomichev-portfolio.ru/

https://fomichev-portfolio.ru/user.html

https://fomichev-portfolio.ru/checkout.html

https://fomichev-portfolio.ru/template.html

https://fomichev-portfolio.ru/service-specific.html

https://fomichev-portfolio.ru/service.html

https://fomichev-portfolio.ru/link-help.html

https://fomichev-portfolio.ru/FAQ.html

https://fomichev-portfolio.ru/blog.html