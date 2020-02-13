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Адаптивная верстка 8 страниц, использование табов, svg-анимация, выпадающие окна, закрепленный хеадер, слайдер, уникальный мобильный дизайн меню, стилизация input'ов
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